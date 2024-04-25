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تشكيل وزاري جديد في السودان ومشاورات لاختيار رئيس وزراء مدني
قالت مصادر لـ”الشرق” بأنه سيتم تشكيل وزاري جديد في السودان ومشاورات لاختيار رئيس وزراء مدني
– إلغاء وتقليص بعض الوزارات في التشكيل الوزاري المرتقب.
– رئيس الوزراء المرتقب توكل له مسؤولية اختيار الوزراء
– الموقعون على اتفاقية جوبا يحتفظون بنسبتهم في الحقب الوزارية المرتقبة والمحددة بنسبة 25%.
الشرق للأخبار
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