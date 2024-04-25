إخلاء باخرة سياحية بعد تعطلها في أسوان





أثناء رحلتها السياحية بين محافظتي الأقصر وأسوان، تعرضت سفينة سياحية فاخرة، تُعتبر “فندق عائم”، لعطل فني مفاجئ، مما استدعى إجلاء الركاب والتمهيد لوسيلة نقل بديلة لهم.

تلقى مدير أمن أسوان إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، حيث توقفت السفينة بالقرب من منطقة الرمادي في مركز إدفو. على الفور، تدخلت أجهزة المسطحات المائية وفرق الطوارئ لإجلاء الركاب والطاقم، وتوفير وسيلة نقل بديلة للسياح لاستكمال رحلتهم بين المعالم السياحية في أسوان.

تعتبر رحلات السياح في جنوب الصعيد استمتاعًا بالطبيعة الخلابة، حيث يستمتعون بالرحلات على متن المراكب النيلية والدهبيات، والتي تمتد لعدة أيام، تمتزج فيها المعالم الأثرية والسياحية بمحافظتي الأقصر وأسوان، وتُعد أسوان وجهة سياحية رئيسية تقدم تجارب مميزة للزوار.

وتعد من أبرز مظاهر السياحة في الأقصر وأسوان، رحلات النيل والمراكب النيلية التى تخرج بصورة يومية بين المحافظتين ، فى رحلات تستمر ما بين 4 لـ7 أيام حسب الشركات والحجوزات.

وتعتبر رحلات النيل الأكثر جلباً للعملة الصعبة، حيث تحجز الشركات الكبرى حول العالم والأندية والمؤسسات بجانب المشاهير والنجوم بصورة سنوية تلك المراكب قبل بدء موسمي الشتاء والربيع بأسابيع طويلة، ويتهافت الجميع على تجربة تلك الرحلة المميزة في قلب نهر النيل حيث يستمتع السائحون برحلة ساحرة تجعلهم يعيشون أجواء الحياة البسيطة والجميلة.

بوابة فيتو