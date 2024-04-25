السيسي: قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وفداء وتضحية





في خطابه للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، أشاد الرئيس السيسي بمسيرة الكفاح التي قادها المصريون من أجل تحرير سيناء، معتبرًا إياها ملحمة بطولية وفداء وتضحية. وأكد على أن هذا الكفاح يمثل جلدًا وتضحية وإصراراً لا يلين على حفظ حقوق الوطن وعدم التنازل عن أي جزء من أرضه. وأشار إلى أن هذا المنهج هو الذي صاغ الأسس الراسخة للوطنية المصرية والمحددات الرئيسية للأمن القومي.

وفي هذا السياق، وضع الرئيس السيسي، بصحبة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليلًا من الزهور على نصب شهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وقامت الموسيقات العسكرية بعزف سلام الشهيد، تقديرًا واعترافًا بتضحيات شهداء مصر في سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ مقدساته.

تأتي هذه الاحتفالات تزامنًا مع الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، حيث تستمر مصر والقوات المسلحة في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الهامة.

وتوجه الرئيس السيسى إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

وفى نهاية المراسم قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمصافحة عدد من قادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة.

بوابة فيتو