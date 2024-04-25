وفاة سيدة نتيجة خطأ طبي في عملية جراحية لاستئصال المرارة





توفيت سيدة من طنطا في محافظة الغربية بجمهورية مصر، بعدما أعلن الأطباء فشلهم في إنقاذها من الموت نتيجة خطأ طبي خلال عملية جراحية لاستئصال المرارة في إحدى المستشفيات الخاصة.

شيعت جثمان السيدة إلى مقابر طنطا وسط أجواء مليئة بالحزن والبكاء.

توفيت السيدة، المنحدرة من طنطا، جراء الإهمال الطبي خلال عملية جراحية لاستئصال المرارة في أحد المستشفيات الخاصة. تعرَّضت لنقص حاد في الدم وانخفاض في الضغط الدموي، وتدهور في حالتها العامة بعدما قُطِعَت إحدى الشرايين أثناء العملية الجراحية.

كانت السيدة قد دخلت المستشفى لإجراء عملية استئصال المرارة بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية وجود حصوات. غادرت غرفة العمليات وهي تعاني من آثار العملية، حيث لم تتوقف صرخاتها من شدة الألم.

أوضح وليد الفولي، محامي السيدة، أنه تم تحرير محضر رقم ٢٨٧٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري ثان في طنطا، وأن التحقيقات ما زالت جارية أمام النيابة العامة، وأن الاتهام موجه لأحد كبار الأطباء المتخصصين في أمراض الأورام وأمراض الدم بالإهمال والخطأ الطبي الذي تسبب في وفاة المريضة.

وتابع الفولي أن المستشفى الذى تم إجراء العملية بها لم يتبين نسب التقصير إليها في التحقيقات حتى الآن.

وأفاد ” الفولي ” أن العقوبة فى مثل هذه الحالات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.

بوابة فيتو