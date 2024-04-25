إليسا في أحدث ظهور من ميامي – شاهد





نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورًا جديدة لها أثناء تواجدها في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث أحيت حفلًا أخيرًا هناك. ظهرت إليسا في الصور بإطلالة أنيقة باللون الأسود، ولقيت تفاعلًا إيجابيًا من جمهورها على منصة تويتر.

قدّمت إليسا مؤخرًا سلسلة من الحفلات في الولايات المتحدة، بدأت في مدينة لوس أنجلوس وانتهت في ميامي، وسط حضور جماهيري كبير واستقبال حار.

من جانب آخر، كشفت إليسا في وقت سابق عن وجود حبيب في حياتها الآن خلال الجزء الثالث من فيلمها الوثائقي “It’s Ok”، الذي يسلط الضوء على جوانب من حياتها الشخصية والفنية، ويتم عرضه حصريًا على منصة نيتفليكس.

بوابة فيتو