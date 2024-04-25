رانيا يوسف لمنتقدي ملابسها: لن أغير ذوقي من أجل أحد





ردت الفنانة رانيا يوسف على الانتقادات التي تتعرض لها بسبب ارتدائها لملابس جريئة في عدة مناسبات.

وفي حوار لها مع موقع قناة العربية، أكدت رانيا يوسف أنها لا تولي اهتمامًا لهذه الانتقادات، مؤكدة أن ذوقها في اختيار الملابس يعكس شخصيتها، وأنها لن تتغير في ذلك بناءً على آراء الآخرين.

وأعلنت رانيا يوسف مؤخرًا أنها تعيش قصة حب جديدة، خلال مشاركتها في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، موضحة أنهما في مرحلة إعجاب متبادلة.

وسبق ذلك بفترة قصيرة كشفت الفنانة رانيا يوسف عن كواليس تصويرها لمسلسل “بقينا اتنين” مع الفنان شريف منير، الذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان 2024. وأشارت إلى أن طاقم العمل كان يأخذ بعين الاعتبار رأيها في فكرة الانفصال التي تُطرح في العمل.

بوابة فيتو