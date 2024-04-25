أحلام تدعو بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين





دعت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بالشفاء العاجل للملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.

وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. اللهمّ اشف خادم الحرمين الشريفين واجمع له بين الأجر والعافية.

وكان الديوان الملكى السعودى أعلن دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى، ومن ثم خروجه بعد أن أجرى فحوصات روتينية.

بوابة فيتو