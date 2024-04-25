أفضل طعام لإنقاص الوزن.. خبيرة تغذية تحدد صنفا غير متوقع!





كشفت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة لينا باكوفيتش، عن أفضل طعام لفقدان الوزن، والذي قد يكون غير متوقع بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يعتمدون على حميات تغذية تركز على الخضار.

تعتبر باكوفيتش مرق العظام من اللحم خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يسعون لخسارة الوزن الزائد، وفقًا لما نشره موقع “RT”.

وتشير الخبيرة إلى أن مرق العظام يساعد في تقليل الرغبة المفرطة في تناول الطعام، كما يزود الجسم بالكولاجين الذي يعزز تجديد الغشاء المخاطي للأمعاء، ويحسن عملية الهضم ويقلل من الالتهابات.

وتوضح باكوفيتش أن مرق العظام يساعد في فقدان الوزن بفضل احتوائه على نسبة عالية من البروتين التي تشعر بالشبع، كما أنه منخفض السعرات الحرارية ويساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، مما يسهم في تجنب الإفراط في تناول الطعام، وفقًا لموقع “Eat This, Not That”.

وتشير الخبيرة إلى أن مرق العظام مفيد لصحة العظام والمفاصل بسبب احتوائه على المغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم، بالإضافة إلى الكوندرويتين والغلوكوزامين.

الشروق الجزائرية