عقاب شمس الكويتية بعد تهجمها على مسؤولين عراقيين بتصرف غير لائق





تعرضت الفنانة شمس الكويتية لعقوبة بسبب هجومها على مسؤولين عراقيين بتصرف غير لائق واستخدام كلمات نابية رداً على شائعة زواجها من شخصية هامة.

وذكرت التقارير الإخبارية أن نقابة الفنانين العراقيين أعلنت يوم الأحد منع شمس الكويتية من ممارسة العمل الفني داخل العراق لمدة سنة كاملة، بسبب تهجمها على سياسيين عراقيين بعد ارتباط اسمها بزواج سري مع شخصية هامة في البلاد.

وفي فيديو مسيء، أطلقت الفنانة الجدلية كلمات نابية على السياسيين العراقيين، وأنهت المقطع بتصرف غير لائق، مما دفع النقابة إلى اتخاذ إجراءات عقابية.

وأصدرت النقابة بياناً يذكر: “نظراً لتلفظ المدعوة شمس بندر نايف الأسلمي (شمس الكويتية) بألفاظ نابية وتوجيهها لهجوم على سياسيي البلاد ووسائل الإعلام من خلال فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعكس تدهور وعيها وانعدام احترامها للآخرين، ويظهر صورة سلبية لأخلاقيات الفنان كسفير لبلاده”.

وأعلنت النقابة عن منع شمس الكويتية من ممارسة أي نشاط داخل العراق لمدة عام اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وتواصلت مع السلطات الأمنية لإصدار قرار يمنعها من دخول الأراضي العراقية.

ولفتت في ختام البيان إلى أنّ تكرر مثل هاته الإساءات يحتم اللجوء إلى المحاكم المختصة.

وفي وقت سابق، أثارت شمس جدلا واسعا بشائعة زواجها من الملياردير الأميركي ومؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس، لتخرج بعدها وتؤكد بأنها لا ترتبط إلا بالأشخاص ذوي الثقل الاجتماعي والسياسي.

الشروق الجزائرية