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قيادة الفرقة 19 مشاة مروي بالولاية الشمالية: رصدنا ثلاثة طائرات درون “استطلاع” تحلق على ارتفاعات عالية

2024/04/25
صقر
الجيش السوداني

قالت قيادة الفرقة 19 مشاة مروي بالولاية الشمالية بأنه تم رصد ثلاثة طائرات درون “استطلاع” تحلق على ارتفاعات عالية تجاه الغرب للشرق من ارتكاز قواتهم بمنطقة أم بكول.
– نطمئن المواطنين بمحلية مروي بأن هذا النوع من مسيرات الاستطلاع لا تشكل خطرا حال رصدها والتعامل معها لاسقاطها أو أبعادها
– ستقوم أجهزة الرادارات والتشويش برصد ومتابعة مثل هذه الأجسام للتعامل معها
– نهيب جميع المواطنين التبليغ الفوري لأقرب نقطة أو ارتكاز لقواتنا حال مشهادتهم لأي أجسام غريبة في سماء محلية مروي.
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الجزيرة – السودان

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