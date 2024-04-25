إيفرتون يصعق ليفربول بثنائية





تلقى فريق ليفربول صدمة قوية في مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إثر هزيمته بنتيجة صفر / 2 أمام مضيفه إيفرتون في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ29 للبطولة.

على أرضية ملعب جوديسون بارك، افتتح جاراد برانثوايت التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 27، وأضاف دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الثاني لصالح الفريق الأزرق. هذه النتيجة جاءت في إطار الديربي الميرسيسايد، حيث تمكن إيفرتون من الفوز بجدارة.

بعد هذه الهزيمة، تجمد رصيد ليفربول عند 74 نقطة، حيث تعتبر هذه الخسارة الرابعة للفريق في الموسم الحالي، والثانية في آخر ثلاث مباريات بالبطولة. بذلك، يحتل ليفربول المركز الثاني مؤقتا، بفارق 3 نقاط خلف أرسنال (المتصدر). في المقابل، يبقى مانشستر سيتي في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، مع وجود مباراتين مؤجلتين لديه.

أما إيفرتون، فقد ارتفع رصيده إلى 33 نقطة بفضل هذا الفوز، حيث يحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب. هذا الانتصار يعزز آماله في البقاء بالدوري الممتاز وتفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب).

جريدة الرياض