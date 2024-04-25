افتتاح معرض “تجربة ميسي” في ميامي – صور





حضر العديد من الفنانين والشخصيات المشهورة حفل افتتاح معرض “تجربة ميسي” التفاعلي في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، والذي سيكون متاحًا للزوار ابتداءً من الخميس. أُقيم الحفل في إحدى القاعات بميامي وشهد حضورًا مميزًا من مشاهير الأرجنتين وأمريكا اللاتينية.

يعتبر معرض “تجربة ميسي.. حلم أصبح حقيقة” تجربة متعددة الوسائط تتناول مسيرة النجم ليونيل ميسي بتقنيات مبتكرة. من المخطط أن يُعرض هذا المعرض في ما يصل إلى 80 مدينة حول العالم خلال السنوات القادمة، ومن المقرر أن تكون بوينس آيرس واحدة من الوجهات المقبلة.

يتناول المعرض قصة مسيرة ميسي منذ بداياته في روساريو، ومرورًا بفترته مع برشلونة، وانتهاء بفوزه بكأس العالم في قطر 2022 مع منتخب الأرجنتين، وانتقاله للعب في الدوري الأمريكي. المعرض سيبقى مفتوحًا لمدة شهرين في ميامي قبل أن ينتقل إلى المدن الأخرى.

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