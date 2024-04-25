الأهلي يتحفز لإنهاء طموح مازيمبي.. والترجي يخشى انتفاضة صن داونز





يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية بفارغ الصبر مباريات جولة الإياب في دور الأربعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة، حيث تُقام مباراتان مثيرتان. يخوض الترجي التونسي تحديًا كبيرًا حينما يزور ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة محفوفة بالمخاطر على أرضية الملعب. بينما يستضيف الأهلي المصري فريق مازيمبي الكونغولي في استاد القاهرة، في مباراة منتظرة تجمع بين فريقين قويين.

صن داونز والترجي

يتطلع الترجي لاقتناص بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال بعد فوزه في لقاء الذهاب على ملعب رادس أمام صن داونز بنتيجة 1-0.

وأصبح الترجي مطالبا بالخروج بنتيجة إيجابية أو الخسارة بفارق هدف مع هز شباك صن داونز لبلوغ نهائي دوري الأبطال بعد غياب منذ نسخة 2019.

وسبق أن حقق الترجي نتائج إيجابية في معقل صن داونز بالفوز بنتيجة 2-1 بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال عام 2021 كما تعادلا دون أهداف في مرحلة المجموعات عام 2001.

ويسعى الترجي بقيادة مديره الفني البرتغالي ميجيل كاردوزو لمواصلة عروضه الجيدة ومواصلة الحفاظ على نظافة الشباك للمباراة الثامنة على التوالي في دوري الأبطال.ويتسلح الترجي بتألق حارس مرماه الواعد أمان الله مميش الذي لعب دورا كبيرا في تقدم الفريق التونسي بدوري الأبطال بجانب خبرات ياسين مرياح ومحمد توجاي وغيلان الشعلالي ونشاط حسام تقا ورودريجو ويان ساس.

ويأمل صن داونز بطل الدوري الأفريقي بقيادة مدربه رولاني موكوينا حصد الفوز على حساب الترجي وتعويض خسارة لقاء الذهاب والتأهل لنهائي البطولة القارية لأول مرة منذ نسخة 2016.

الأهلي ومازيمبي

يبحث الأهلي المصري عن التأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الخامسة على التوالي حين يواجه مازيمبي الكونغولي باستاد القاهرة بعد التعادل سلبيا في الكونغو.

ويعول الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على خبراته الطويلة في دوري الأبطال ودعم جماهيره للتأهل لنهائي البطولة.وشارك في تدريبات الأهلي الأخيرة بعض العائدين من الإصابة مثل إمام عاشور والمالي أليو ديانج وحارس المرمى محمد الشناوي وحسين الشحات الذي شارك بواقي الوجه.

ويعتمد كولر على تألق حارسه المميز مصطفى شوبير مع خبرات محمود كهربا وعمرو السولية وعلي معلول وظهور الوافد الجديد وسام أبو علي.

في الوقت الذي يحلم فيه مازيمبي بنتيجة إيجابية في ضيافة الأهلي وربما تحقيق الفوز الأول على حساب حامل اللقب في عقر داره.

ويقود الفريق الكونغولي المدرب السنغالي لامين ندياي الذي يتسلح بالثنائي الهجومي فيليبي كوينزمبي وجويل بيا بجانب الأداء السريع لمازيمبي في الخط الأمامي لهز شباك الأهلي.

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