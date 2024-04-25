الخارجية تنفي بشدة أن تكون بعثتها في كمبالا رفضت استخراج جوازات السودانيين لأصولهم القبلية





نفت وزارة الخارجية أن تكون بعثة السجل المدني والجوازات بسفارة السودان في كمبالا رفضت بدء إجراءات استخراج جوازات سفر لمجموعة َمن الشباب السودانيين لأصولهم القبلية التي وصفها مؤلفو هذه الرواية الكاذبة بأنها “حواضن اجتماعية للدعم السريع”.

وشدّدت وزارة الخارجية في بيان اليوم الخميس على نفي حدوث واقعة كهذه جملةً وتفصيلاً.

واوضحت أن إجراءات استخراج الجواز تتم فردياً وإلكترونياً، ولا مجال لمعاملة جماعية تستند على قبيلة طالبي المعاملة كما ذكرت الرواية المختلفة، وأشارت إلى أن الوزارة لا تملك سلطة حظر جواز سفر أي مواطن سوداني، لأن إصدار الجوازات أصلاً ليس من اختصاصها.

وأكد البيان أنّ كل السودانيين بكل قبائلهم ومكوناتهم الاجتماعية متساوون في حقوق المواطنة وواجباتها، وفقاً للتشريعات السارية والسياسات الحكومية المتبعة. وتلتزم السفارات بجميع مكاتبها بذلك التزاماً صارماً، وإشارت الوزارة إلى أنّ الجرائم والفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية مسؤولية مَن يقومون بها وقياداتهم، ولا علاقة لها بالقبائل والمكونات الاجتماعية التي ينتمون إليها. وقد تبرأت هذه المكونات من تلك الجرائم.

وأكدت الوزارة أنّ ما اتخذ من إجراءات قانونية من قبل السلطات المختصة ضد عناصر المليشيا، خاصة بعد إعلانها تنظيماً إرهابياً، هي بسبب الجرائم التي ارتكبوها، لا قبائلهم. ومحاولة المليشيا التخفي وراء القبيلة للهروب من المسؤولية دعاية رخيصة، وتهزم ادعاءها بأنها تمثل كل المكونات الاجتماعية في البلاد.

صحيفة السوداني