عقار اعادة ضخ بترول جنوب السودان خلال شهرين





طمأن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار اير، المواطنين في السودان وجنوب السودان والشركاء في صناعة النفط بتحسن العمل في القطاع والمحافظة على المنشات واعادة إصلاح الخط الناقل لنفط جنوب السودان لمياه التصدير بالبحر الأحمر في غضون شهرين. واستمع خلال زيارته اليوم لشركة بشائر لانابيب النفط بميناء بشاير ٢، إلى تنوير عن المعالجات الجارية لإصلاح الخط الناقل لنفط جنوب السودان حيث اكدت الشركة إكتمال عمليات إصلاح الخط خلال شهرين في مسافة ٨٠ كيلو مترا. وقال نائب رئيس مجلس السيادة إن الحرب أثرت على كل القطاعات لكن قطاع النفط استطاع المحافظة على المنشئات وإعادة العمل للإسهام في إنعاش الاقتصاد. وتفقد سيادته برفقة وزيري الداخلية والثقافة والاعلام العمل بميناء بشاير ٢، وعبر عن سعادته بمنظومة العمل في قطاع النفط في السودان وحيا العاملين به الذين يعملون في ظروف قاهرة للمحافظة على المنشئات وعلى مصالح الشعب السوداني. وأعلن وزير الطاقة والنفط د.محي الدين نعيم أن الدولة تعمل على خطة المسار السريع ضمن خطط اخرى تم مناقشتها لإعادة تشغيل المنشئآت النفطية ولديها معالجات في حال توقفت الحرب او لم تتوقف ،مؤكدا قدرة الدولة على قيادة الحرب والسلم . ووعد بمعالجة الخط الناقل في الزمن المحدد وذلك لدوره في اقتصاد الدولتين حيث يعتمد عليه اقتصاد جنوب السودان بنسبة ١٠٠% واقتصاد السودان بنسبة ١٠%. وعبرعن ارتياحه لزيارة النائب للميناء وشركة خط الأنابيب ومتابعته للمعالجات المستمرة للاعطال في الخط الناقل لنفط جنوب السودان. من جانبه إستعرض مدير شركة بشاير المهندس إبراهيم آدم ،الوضع الراهن في بالنسبة للخط الناقل لنفط الجنوب والتحديات وقال إن المسافة المتبقية من صيانة الخط هي ٨٠كيلو مترا ،وهي من المحطة ١٣ الى جبل ام علي ،وأكد انه تم الفراغ من معالجة وصيانة ٤٠٠ كم من الخط الذي يبلغ ١١٣١ كم ويمر عبر ولايات النيل الأبيض والخرطوم ونهر النيل والبحر الأحمر.

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