وصول الطائرة رقم 18 من الجسر الجوي الكويتي مطار بورتسودان

وصلت الطائرة الثامنة عشرة من جسر الجوي الكويتي لمساعدة متضرري الحرب في السودان إلى مطار بورتسودان الدولي يوم الخميس، وكانت تحمل نحو 10 طن من المواد الغذائية والإيوائية في إطار حملة “فزعة السودان”.

أكد السفير الكويتي في السودان، الدكتور فهد الظفيري، الذي استقبل الطائرة، أن هذه المساعدات الإنسانية تأتي استمراراً لتوجيهات القيادة الكويتية لدعم الأشقاء في السودان، وهي جزء من الجهود المتواصلة عبر الجسر الجوي الذي كان أول تجربة لإرسال المساعدات إلى السودان بعد اندلاع الحرب.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى هذا الجسر الجوي، هناك مساعدات مستمرة عبر منظمات وجمعيات خيرية كويتية تعمل في السودان من خلال مشاريع إنسانية وخيرية تشمل المساعدات الغذائية والمراكز الطبية والحملات البيئية ومكافحة الأوبئة، إلى جانب الدعم المستمر للأيتام والأسر الضعيفة.

وعبر السفير الظفيري عن شكره لأهل الخير في الكويت ولجمعية الهلال الأحمر الكويتي وللجمعيات والمنظمات التطوعية التي ساهمت في هذه المساعدات، وقدم الشكر أيضاً للجهود المبذولة في السودان لتسهيل وصول هذه المساعدات.