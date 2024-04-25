المدير العام لقوات الشرطة يلتقي بوالي ولاية سنار المكلف

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن والي ولاية سنار المكلف أشاد خلال اللقاء بالدعم الكبير الذي قدمته رئاسة قوات الشرطة إلى شرطة ولاية سنار والمتمثل في عربات النجدة وأنظمة الرقابة الالكترونية والتي تسهم في منع ومكافحة الجريمة بمحليات الولاية المختلفة وهي نتاج لمخرجات زيارة المدير العام لقوات الشرطة للولاية مؤخراً ، مؤكداً أن اللقاء أمن على ضرورة توفير أجهزة ومعدات طبية لمستشفى الشرطة سنار والذي ظل يقدم خدماته الطبية لمجتمع الولاية من المدنيين والعسكريين ، مبيناً أن اللقاء تطرق أيضاً للجهود الكبيرة التي قامت بها قوات الاحتياطي المركزي بالولاية ودعمها للأمن والاستقرار بالولاية بجانب الأجهزة النظامية الأخرى.

المكتب الصحفي لشرطة السودان