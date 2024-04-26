شركة توزيع الكهرباء تعتذر عن القطوعات وتناشد بالترشيد





اعتذرت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء للمواطنين عن المضايقات التي تكبدوها بسبب الانقطاعات المستمرة، وطالبت بضرورة تقديم الدعم لاستقرار استهلاك الكهرباء.

وفي بيان لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، أكدت الشركة أن موظفي قطاع الكهرباء يبذلون جهوداً كبيرة لتجاوز هذه الظروف الصعبة. وأشار البيان إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال أدى إلى تقليل الأحمال في بعض المناطق، مع اعتذارهم عن أي مضايقات قد تحدث بسبب ذلك. وأكدوا للمواطنين على أنهم يعملون بجد لتخطي هذه الصعوبات، ونظراً للظروف الاستثنائية، ناشدوا المواطنين بتقديم الدعم من خلال ترشيد استهلاك الطاقة.