الخلايا النائمة .. والى كسلا يلتقى وفداً من حركة مناوي

والي كسلا المكلف، اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق، استقبل وفدًا من حركة جيش تحرير السودان، جناح مني اركو، بهدف تقديم التهاني له بتوليه مسؤولية الولاية في ظل الظروف الأمنية الراهنة. أكد عضو الوفد، عبد الرحمن ادم، تضامنهم مع حكومة الولاية في شتى المجالات، سواء الأمنية أو السياسية أو الاجتماعية، والقضايا الوطنية بشكل عام، مشيرًا إلى أن الظرف الراهن يتطلب توحيد الجهود والوقوف خلف القوات المسلحة، وفي الوقت ذاته، أكد وقوف الحركة جناح مني إلى جانب القوات المسلحة في معركة الكرامة.