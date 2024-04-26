مجلس السيادة ينفي ما يتم تداوله حول مراجعةا لجنسية السودانية لقبائل





نفى مجلس السيادة الانتقالي الشائعة المتداولة على نطاق واسع في وسائط التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق بمراجعة الجنسية السودانية والرقم الوطني لعدد من القبائل في غرب السودان.

مؤكداً أن هذا الخبر مفبرك وغير صحيح. وأشار المجلس في بيان صحفي إلى أن من نشر هذا الخبر كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار وتحريض الكراهية بين مكونات الشعب السوداني، لخدمة أجنداتهم الخبيثة وتقويض السلام الاجتماعي. كما أعرب المجلس عن ثقته في وعي المواطنين ودعمهم للأمن والاستقرار، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي نشرت هذه الشائعة لتقديمها للعدالة.

سونا