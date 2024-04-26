وزير الخارجية المكلف يتلقى خطاب تهنئه من نظيره الأردني





تلقى السيد السفير حسن العوض علي، الوزير المكلف بالخارجية، خطاب تهنئة من السيد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة تكليفه بمهام الوزارة.

أعرب الصفدي في خطابه عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للوزير المكلف، مع تمنياته بأن ينعم الله بالأمن والازدهار والتطور والرخاء على السودان وشعبه.

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