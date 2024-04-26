وزارة النقل توقع عقدنقل خط الكهرباء الي معبر اشكيت بوادي حلفا





بحضور وتشريف وزير الحكم الاتحادي والمهندس أبو بكر أبو القاسم، وزير النقل، وبحضور وكيل التخطيط والتنمية بوزارة المالية، ومدير عام شركة اليكون المهندس محمد عبد الحليم الوكيل، تم الخميس في مدينة بورتسودان مراسيم توقيع عقد تنفيذ نقل خط الكهرباء لمعبر أشكيت البري بوادي حلفا بالولاية الشمالية، بتكلفة إجمالية قدرها 1.7 مليار جنيه سوداني.

وأشار العقد إلى أن مدة التنفيذ ستكون 5 أشهر من تاريخ توقيعه. وأكد اللواء شرطة م. عباس حسين كردي، مدير عام وحدة النقل البري بوزارة النقل، أن التمويل المباشر للمشروع سيكون من وزارة المالية الاتحادية، وأن هذه الخطوة ستسهم بشكل إيجابي في تنمية وتطوير جميع الوحدات العاملة بالمعبر، وستعزز من تنمية وتطوير الريف الشمالي للمدينة على مسافة تمتد لـ 27 كيلومترًا إلى مدينة وادي حلفا.

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