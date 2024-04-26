توجيه بأهمية حسم ملف قرار لجنة التمكين بشأن الدكاكين بمحلية سنجة





أثناء لقائه مع مدير وحدة سنجة الإدارية، تاج الدين إسحق، والمستشار القانوني للمحلية، ومدير السوق وإدارة التنظيم والمخالفات، وجّه الاستاذ ناصر عبدالله ناصر، المدير التنفيذي لمحلية سنجه، بضرورة توفير البيانات الضرورية حول نزع دكاكين مركز التسوق بالسوق الكبير من قبل لجنة التمكين، وضرورة إعادتها لأصحابها.

تم مناقشة أهمية إعادة النظر في العمل داخل السوق الكبير، وتسهيل حركة المرور، وإزالة جميع المخالفات، ومراعاة الجوانب الصحية لعرض الأطعمة المكشوفة وتنظيف النفايات والالتزام بالمواصفات الصحية.

انتهى الاجتماع بعدة توصيات، من بينها رفع مذكرة للمستشار القانوني الولائي بشأن كيفية إعادة دكاكين التسوق إلى أصحابها، وإصدار قرار محلي بالتناوب على إدارة التنظيم والمخالفات بين الضباط الإداريين كل ثلاثة أشهر لحل الفوضى في المخالفات داخل السوق، وتوجيه إدارة الخدمات الصحية بتفعيل قوانين الصحة والاطلاع على دورها داخل الأسواق لضمان صحة المواطنين.

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