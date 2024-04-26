بالصور.. والي الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام

حقق الطوف المشترك إنجازًا كبيرًا بضبط أعداد كبيرة من المتعاونين مع المليشيا المتمردة ومعتادي الإجرام، بالإضافة إلى ضبط دراجات نارية وتكاتك مخالفة للضوابط.

وفيما يتعلق بالموقوفين بالريف الشمالي كرري، قام والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بالوقوف على حجم المضبوطات بحضور مساعد المدير العام لشرطة الولاية الفريق شرطة دكتور إبراهيم شمين ومدير شرطة كرري اللواء شرطة دفع الله طه ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم بالإنابة اللواء أمن حسين نوية.

أشار والي ولاية الخرطوم إلى أنهم في حالة حرب، وأنه يتوقع أن يحاول العدو المحاصر التسلل والهروب من المعارك، مؤكدًا على أهمية الجاهزية واليقظة للقوات. وأكد أيضًا على أهمية مهمة الطوف المشترك في مكافحة جميع أشكال الجريمة والمهددات الأمنية، مع تعهده بتقديم الدعم الكامل للطوف المشترك وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة. كما أعلن عن قطعه الرغيف باستخدام الدراجات النارية لأنها تُستخدم في ارتكاب الجرائم، مشيرًا إلى أنه سيتم مصادرة الدراجات النارية المخالفة.