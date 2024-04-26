سياسيةمدارات

بالصور.. والي الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام

2024/04/26
police 09 nln
مباحث السودان

حقق الطوف المشترك إنجازًا كبيرًا بضبط أعداد كبيرة من المتعاونين مع المليشيا المتمردة ومعتادي الإجرام، بالإضافة إلى ضبط دراجات نارية وتكاتك مخالفة للضوابط.

وفيما يتعلق بالموقوفين بالريف الشمالي كرري، قام والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بالوقوف على حجم المضبوطات بحضور مساعد المدير العام لشرطة الولاية الفريق شرطة دكتور إبراهيم شمين ومدير شرطة كرري اللواء شرطة دفع الله طه ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم بالإنابة اللواء أمن حسين نوية.

أشار والي ولاية الخرطوم إلى أنهم في حالة حرب، وأنه يتوقع أن يحاول العدو المحاصر التسلل والهروب من المعارك، مؤكدًا على أهمية الجاهزية واليقظة للقوات. وأكد أيضًا على أهمية مهمة الطوف المشترك في مكافحة جميع أشكال الجريمة والمهددات الأمنية، مع تعهده بتقديم الدعم الكامل للطوف المشترك وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة. كما أعلن عن قطعه الرغيف باستخدام الدراجات النارية لأنها تُستخدم في ارتكاب الجرائم، مشيرًا إلى أنه سيتم مصادرة الدراجات النارية المخالفة.

وحيا الوالي الشعب السوداني الصابر على جرائم المليشيا الإرهابية التي جردته من الممتلكات ومارست ضده القتل والاغتصاب والتعذيب وبشر بأن معركة الكرامة تحقق نجاحات يومية علي مستوي جميع المحاور وأن النصر قريب بإذن الله.
الفريق شمين قال لقوات الطوف المشترك (ارموا قدام وبكم سنخوض معركة نظافة جميع محليات الولاية مؤكدا ان الجهود لن
نتوقف عند كرري بل تمتد الي أم درمان وأمبدة).
مدير شرطة محلية كرري اللواء شرطة دفع الله أحمد دفع قال (نحن ماضون في الحملات لحسم المتفلتين واعادة الأمن والاستقرار .
440332337 754138880226343 1503595575773941860 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=110&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeF4f 3wVXzGul7 JSKBNRrKHkEO3p8uFm8eQQ7eny4Wbw5LHaY 2cpQC3eWA43Qu2 LNSsVkfWKEK7PokvcrUa6& nc ohc=vLMBCRIzriIAb51bX2I& nc ht=scontent.fcai11 1
المكتب الصحفي لشرطة السودان

مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/04/26