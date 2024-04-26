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شاهد بالفيديو.. القوات المسلحة تسترد شاحنة مواطن بمدينة الأبيض – شمال كردفان قبل النهب السريع

2024/04/26
sudanarmy005
الجيش السوداني

استردت القوات المسلحة السودانية شاحنة مواطن بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان حاول مرتزقة مليشيا آل دقلو المتمردة نهبها والاستيلاء عليها كما العادة وهو امتداد لسلسلة انتهاكاتها ضد الشعب السوداني ومقدراته.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، وسط مساندة واسعة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

رصد وتحرير – “النيلين”

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