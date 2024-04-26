شاهد بالفيديو.. القوات المسلحة تسترد شاحنة مواطن بمدينة الأبيض – شمال كردفان قبل النهب السريع





استردت القوات المسلحة السودانية شاحنة مواطن بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان حاول مرتزقة مليشيا آل دقلو المتمردة نهبها والاستيلاء عليها كما العادة وهو امتداد لسلسلة انتهاكاتها ضد الشعب السوداني ومقدراته.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، وسط مساندة واسعة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

رصد وتحرير – “النيلين”