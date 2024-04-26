الصين تفرض حياة تقشف على الموظفين العموميين





بدأ الحزب الشيوعي الصيني تنفيذ سياسات تقشف وتخفيض النفقات على الموظفين الحكوميين بهدف توفير المال، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

استجاب القادة المحليون بسرعة لتحذيرات الحزب، حيث قامت 21 حكومة محلية على مستوى المقاطعات بتقليص ميزانياتها المخصصة للسيارات الرسمية.

وتعهد حاكم مقاطعة قويتشو بخفض نفقات تشغيل الإدارة بنسبة 15٪، في حين حث مسؤول في إقليم هونان زملاءه على تحديث ثقافة الإنفاق لضمان الاقتصاد.

وفي مقاطعة يونان الجنوبية، طُلب من الموظفين عدم ضبط مكيفات الهواء على درجات حرارة أقل من 26 درجة مئوية في فصل الصيف.

أما في منغوليا الداخلية، فأوضحت السلطات أن الوكالات الحكومية يجب أن تقلل من شراء معدات جديدة عن طريق إصلاح وإعادة استخدام الأثاث وأجهزة الكمبيوتر.

وفي مدينة ييبين، طُلب من المسؤولين طباعة الوثائق الروتينية على ورق ذو جودة أقل، وفقًا للتقرير.

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