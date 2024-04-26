معاوية البرير: بدأنا العمل في إعادة اعمار مصانعنا في أم درمان





قال رجل الأعمال والمستثمر الكبير معاوية البرير انهم بدأوا في إعادة أعمار مصانع المجموعة بمدينة امدرمان واوضح البرير في تصريحات (للكرامة) على الرغم من الابتلاءت التي تعرض لها بلدنا ومجموعتنا الصناعية الا اننا نحمد الله كثيرا وسوف نواصل إن شاء الله المسيرة ونتغلب علي كل الصعاب.

وأضاف: نتوقع بإذن الله ان تساعدنا استثمارتنا الزراعية ومساهمة أصوالنا واستثماراتنا الخارجية في اعادة اعمار المجموعة الصناعية التى بدانا العمل فيها بامدرمان ونأمل بتدشيينها خلال الاشهر القليلة القادمة .

وقال البرير : نسأل الله أن يعم الامن والسلام كل ارجاء السودان ونرجع لام درمان أرض الاباء والاجداد وكافة بقاع السودان الطاهرة فرحين مستبشرين بالامن والسلام متمنين الرفعة والبركة والقبول لمن ضحوا بارواحهم وجهدهم من أجل الوطن ورفاهيته وأمنه.

وكانت الولاية الشمالية شهدت أول أمس حصاد القمح بمشروع معاوية البرير للإنتاج الزراعي والحيواني ب(منطقة التيتي) بمحلية دنقلا .

وقال والي الشمالية عابدين عوض الله لدى مخاطبته الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة أن مشروع معاوية البرير يعتبر من المشاريع الاستثمارية الناجحة والرائدة بالولاية الشمالية. وأشار إلى أن حكومة الولاية ماضية في تنفيذ خططها وبرامجها ومشاريعها بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وشعارها في ذلك يد تحمل السلاح ويد تزرع وتحصد وتبني وتعمر. وجدد مواصلة جهود حكومته وإهتمامها بتطوير القطاع الزراعي والاستفادة من إمكانيات وميزات الولاية الزراعية.

ووجه الدعوة لكافة المستثمرين للاستثمار في الولاية الشمالية. وأعلن عابدين عن إضافة 10الاف فدانا جديدة للمشروع، كما خاطب الاحتفال وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية المهندس حسين عبد الغفور مؤكدا أن مشروع معاوية البرير للاستثمار الزراعي والحيواني يمثل واحدا من المشروعات الاستثمارية النموذجية والتقنية والعلمية مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الزراعة في دعم مجالات العمل الاقتصادي والتنموي والاجتماعي مضيفا أن عمليات حصاد محصول القمح تسير بصورة طيبة في جميع المشاريع الزراعية الحكومية والاستثمارية.

وقال إن الولاية الشمالية مؤهلة لزراعة ونجاح كافة المحاصيل الزراعية،

بدوره أشاد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا الدكتور مكاوي الخير الوقيع بتجربة مشروع معاوية البرير للانتاج الزراعي والحيواني بمحلية دنقلا ودوره الكبير في تنوع الانتاج الزراعي مؤكدا إهتمام المحلية ووقوفها مع خطط ورؤية إدارة المشروع نحو التوسع والتطور خاصة في مجال الصناعات التحويلية. فيما أكد مدير مشروع معاوية البرير للاستثمار الزراعي والحيواني المهندس عثمان محمد الحسن أن الولاية الشمالية يعول عليها كثيرا في تعويض البلاد من الانتاج الزراعي وأشار إلى أن المشروع مستمر في تنفيذ خططه والدخول في الصناعات التحويلية وإقامة العديد من المصانع خلال الفترة القادمة .

واضاف أن المساحة الكلية للمشروع تبلغ 25 ألف فدانا وتم تركيب 100محورا فيه حتى الآن.

الكرامة: طارق شريف