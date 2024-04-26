واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف الطائرات المسيرة





الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران يوم الخميس، مستهدفة الطائرات المسيرة والسلع الأولية الإيرانية، بما في ذلك الدور الذي لعبته إيران في تزويد روسيا بالطائرات المسيرة خلال الحرب في أوكرانيا. هذا يأتي في إطار جهود واشنطن لزيادة الضغط على طهران.

صرّحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن العقوبات التي فرضت بالتعاون مع بريطانيا وكندا تستهدف أكثر من 12 كيانًا وفردًا وسفينة، يُتهمون بالمساهمة في تسهيل وتمويل بيع طائرات مسيرة إيرانية سرية إلى وزارة الدفاع الإيرانية، التي تدعم بحسب واشنطن الحرس الثوري الإيراني وجهود الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن العقوبات استهدفت أيضًا شركتين وسفينة مشتبه بها في توريد السلع الأولية الإيرانية.

وصرّح برايان نيلسون، نائب وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، بأن “وزارة الدفاع الإيرانية ما زالت تزعزع استقرار المنطقة والعالم من خلال دعمها للحرب الروسية في أوكرانيا وهجماتها غير المسبوقة على إسرائيل، بالإضافة إلى تزويد وكلاء الإرهاب بالطائرات المسيرة ومعدات عسكرية خطيرة أخرى”.

وأضاف “ستواصل الولايات المتحدة، بالتنسيق الوثيق مع شركائنا البريطانيين والكنديين، استخدام كل السبل المتاحة لمكافحة من يموّلون أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار”.

رويترز