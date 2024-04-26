



تابعت منشور طويل كطول بال صبر القحاتة علي نصر عسكري تقوم به مليشيا الدعم السريع المرتزقة أو قول جناحهم العسكري المضروب يتحدث فيه سلك بحرقة وحقد رهييب علي المؤسسة العسكرية المحترمة ..

سلك يصب كل غضبه علي الجيش وينعته بعبارات أصبحت ماسخة علي لسان قحت وأصبحت العبارات مضحكة عند الشعب علي عيال قحت ..

سلك لم يتحدث علي إغتصابات الجنجويد لنساء السودان يوماً واحد !

سلك لم يتحدث عن تهجير مليشيا الدعم السريع لأهلنا في الجزيرة الطيبة !

سلك لم يتحدث عن دفن أهلنا في دار اندوكا بالجنينة من قبل مليشيا الدعم السريع !

سلك لم يتحدث عن نهب ممتلكات المواطنيين والمغتربين من قبيل مليشيا الدعم السريع!

سلك لم يتحدث عن سرقة المليشيا للعلاج التي دفعت به المنظمات للنازحيين بالولايات !

سلك لم يتحدث عن المليشيا إطلاقاً لان الرجل ببساطة يتجدع في خير الجنجويد وينعم بخير قروش المنظمات التي صرحت بها ( رشا ) و الأموال تلك يعلم سلك جيداً سوف تتوقف عنه لو تحدث عن جرائم مليشيا الدعم السريع ..

سلك يعمل بمبدأ ( ملء بطني ولا وطني ) !

سلك في أمن وأمان هو ومن يهمهم أمره في الامارات وقروش المنظمات ماشة والشعب تحت جرائم المليشيا !

والغريبة في الأمر بعد أن مسح سلك بالشعب السوداني الأرض

وأختار صف مليشيا الدعم السريع بدل صف الوطن !

يأتي ليتحدث سلك بأسم الشعب والله بجاحة زي دي ما شفناها إلا عندك يا سلك !

المهم يا سلك غصباً عنك وغصباً عن الجنجويد تبعك تبقي القوات المسلحة سارية علي رأس كل سوداني أصيل وود بلد ..

وخلاص ..

عائشة الماجدي