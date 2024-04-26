من يرون العودة الى السودان مستحيلة





من يرون العودة مستحيلة

هاهي أمدرمان عاد الناس إليها و الكهرباء كل يوم ترجع في منطقة جديدة و كل يوم الناس يتوافدون و الحياة تنتعش

وقبل شهور فقط

كان الجيش منحصرا في السلاح الطبي و سلاح المهندسين و قاعدة وادي سيدنا

لكنه اليوم بفضل الله في غالب ربوع أمدرمان منتشر و ما بقي فيها إلا القليل

وهكذا ان شاء الله ستكون بحري و الخرطوم

و الجزيرة و دارفور

اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون

مصطفى ميرغني