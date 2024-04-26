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من يرون العودة الى السودان مستحيلة
من يرون العودة مستحيلة
هاهي أمدرمان عاد الناس إليها و الكهرباء كل يوم ترجع في منطقة جديدة و كل يوم الناس يتوافدون و الحياة تنتعش
وقبل شهور فقط
كان الجيش منحصرا في السلاح الطبي و سلاح المهندسين و قاعدة وادي سيدنا
لكنه اليوم بفضل الله في غالب ربوع أمدرمان منتشر و ما بقي فيها إلا القليل
وهكذا ان شاء الله ستكون بحري و الخرطوم
و الجزيرة و دارفور
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
مصطفى ميرغني
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