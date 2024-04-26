🔴 الفريق البرهان يعاني من مشكلة عويصة وهى التردد في اتخاذ القرارات





يعاني الفريق البرهان من مشكلة عويصة وهى التردد في اتخاذ القرارات.. تردد كثيراً في التعامل مع مشروع الدعم السريع ولجم طموحات حميدتي حتى وقعت الفأس في الرأس، وتردد أيضًا في قرار تكوين حكومة بصلاحيات كاملة حتى تفاقمت الأزمات وتدهورت الأوضاع بصورة غير مسبوقة،

وتردد كذلك في ضبط البوصلة الخارجية حتى لم يعد للسودان حليفاً واحداً قوياً يتصدى معنا للمؤامرات الخارجية، والأن أصبح شبه خاضع لشلة لا تقل فداحة عن شلة المزرعة، لا تكترث لما يجري، وكل ما يهمها مصالحها الخاصة فقط.

عزمي عبد الرازق

