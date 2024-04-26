🔴 تطبيق بنك السودان .. يختار البنك والحساب الذي يريد منه التحويل





تطبيق بنك السودان

□ عندما يشتكي الرجل الثاني في الدولة سعادة الفريق أول ياسر العطا من وجود جنجويد ببنك السودان يحاربون الأمة السودانية مع عدوها بدلا أن يكونوا في صفّ الأمة السودانية وجيشها.

□ عندما يشتكي ياسر العطا فذلك يعني أن تتحرك الأمة السودانية لتعمل بقوتها لإيقاف العبث الذي عجز عن إزالته رجل الدولة الثاني.

□ وتبدأ القصة، وذهب السودان وكل صادرات السودان ووارداته من مواد بترولية وغيرها مرتبطة بدبيّ.

□ دبيّ التي تدير الحرب في السودان إنابة عن إسرائيل وأمريكا تمسك كل أطراف الإقتصاد السوداني.

حقيقة صدق الشاعر حينما قال:

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى

عدوا له ما من صداقته بد.

□ بنك السودان وبنك الخرطوم ودبي ومن خلفهما إسرائيل تمسك بخناق الإقتصاد السوداني.

□ يا أهل الإقتصاد الوطنيين، هذه هي دفاعاتكم، هذه هي خنادقكم، هذه هي دوشكاتكم ومدفعيتكم ومسيراتكم فلا يريّن الله منكم غفلة ولا تجاهل.

□ واحدة من مقترحات المعالجات المطلوبة عاجلا هي أن ينشر بنك السودان تطبيقا موحدا.

□ فيه يدخل الزبون ويختار البنك والحساب الذي يريد منه التحويل، ويختار كذلك البنك والحساب الذي يريد التحويل له. ويجري العملية.

□ التطبيق يجري المقاصة ويحفظ للبنوك عمولاتها.

□ التطبيق يجعل حسابات الزبائن في كل البنوك فاعلا.

□ وهذه مهمة جدا لان الحساب الفاعل الوحيد بالسودان اليوم هو حساب الزبون ببنك الخرطوم.

□ كل حسابات الزبائن بالبنوك الأخرى أصبحت غير فاعلة.

□ هذه واحدة من الحلول المقترحة لمشكلة الإقتصاد السوداني ومشكلة بنك السودان.

□ مطلوب عشرات من الحلول الأخرى التي تفك إرتباط الإقتصاد السوداني من عدو الأمة السودانية.

○ يا معين.

** متداول