56 تسقط وتقوم الفدرالية





*في فترة من الفترات كان الرئيس البشير يردد عزمه بناء السودان الجديد!*

*رجال حول الرئيس قالوا للبشير أن السودان الجديد خطاب الحركة الشعبية وليس الإسلامية فسكت!*

*ترديد مرتزقة الدعم السريع اليوم محاربة دولة ٥٦ دفع كثيرين للدفاع عن هذه الدولة!*

*قادة كبار في مقام عقار ومناوي وغيرهم يدافعون اليوم عن دولة ٥٦!!*

*هناك حقائق شاخصة منها – أن مرتزقة الدعم السريع لا علاقة لهم بدولة ٥٦ ولا أي دولة في السودان ومن الحقائق أيضا أن الحرب الجارية ليست ضد دولة ٥٦ وانما هي -حاجة تانية !*

*مدافعة المرتزقة بأن دولة ٥٦ اعلن عنها الناظر دبكة من دارفور وثناها النائب جمعة سهل من كردفان وسارت بها زفة سبدو في بادية الرزيقات كلها وغيرها كلمات حق أريد بها باطل !!*

*دولة ٥٦ فاشلة بالثلاثة وعلينا أثناء الحرب أو بعدها بقليل على أبعد تقدير إعادة ترتيب هذه الدولة وتركيبها من جديد وعلى نحو فدرالي يمنح الأقاليم حقها الفدرالي الكامل -بلا نقصان -في الثروة والسلطة إضافة الى حق الأقاليم في تشكيل المركز -غير القابض-الذي يمثلها كلها*

*أن نتوحد في الثقافة أو الفن وجامع عوامل الوجدان المشترك هذا لا يحتاج صنما سياسيا نتعبد اليه في المركز!*

*سيبقي وردي فنانا للجميع والطيب صالح و الفيتوري وبركة ساكن أدباء لكل اهل السودان و بازرعة و الدوش و الكتيابي شعراء الحس السوداني السليم ولكن كل هذه الوحده وغيرها لا تشترط سلطة مركزية قابضة-بالعكس السلطة المركزية يمكن أن تفرقنا بالقطاعي أو بالجملة!*

*إن ٥٦ نفسها شاخت وماتت وعلينا أن نتطلع لميلاد جديد وليس إعادة إنتاج القديم*

*بقلم بكرى المدنى*