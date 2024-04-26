سودانيون نعم ولكن لسنا افضل من الآخرين !!





*غالب القبائل السودانية لها امتدادات خارجية مع مصر وليبيا وأفريقيا الوسطى /تشاد وجنوب السودان وكذلك اثيوبيا وارتريا*

*حتى قبائل الوسط العربية لها جذور بعيدة في جزيرة العرب*

*القبيلة سابقة للدولة والامتداد ثراء وعامل إيجابي إذا ما تم توظيفه بشكل صحيح*

*لا شيء يجعل القبلي في الجانب السوداني افضل من أخيه القبلي في الجانب الآخر ولا شي يجعل السوداني مطلقا افضل من الارتري و الاثيوبي -التشادي والليبي أو المصري!*

*الذي يفصل بيننا وبين الآخرين حدود وأوراق ثبوتية وهذه لا تمنحنا افضلية من ناحية الجنس أو الشخصية عليهم*

*الحدود والأوراق الثبوتية حقوق وواجبات لم تقم اصلا على التمييز الجنسي أو النقاء العرقي وهي فقط ترتيبات خاصة بالتقسيم الحديث للدول-فقط ليس إلا -*

*في الآخر وبالتحديد لسنا افضل من الارتريين -اصلا-ولا الاثيوبيين ولا التشاديين*

*كونك سوداني-بختك-! ولكن لا تتوهم أنك أفضل من الآخرين والذين هم -ربما افضل منك في المزايا والخصال*

بقلم بكرى المدنى