عائلة “دقلو” ستقضي على شباب قبائل العطاوة في السودان والجوار الافريقي





ستقضي عائلة “دقلو” على شباب قبائل العطاوة في السودان والجوار الافريقي ، فكلما خمد حماسهم في الاستجابة للتجنيد والفزع ، أطلقت الآلة الإعلامية للتمرد شائعة عنصرية لتقنعهم بأن الدولة تستهدفهم كحواضن اجتماعية وان عليهم القتال من أجل البقاء ..

ستقضي على شباب تلك المجموعات السكانية في حربها بالوكالة عن مشروع الامارات وطموح “ال دقلو” ورغبتهم العارمة في الانتقام من قادة الجيش

رشان أوشي

