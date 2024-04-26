محمد: يا برهان توقف عن الجرجرة فالسياسة متقلبة ودوام الحال من المحال





مفهوم لدي تخوف أشباه السياسيين القحاتة من عودة صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات الوطني .

ما يحيرني فعلاً هو تردد القيادات العسكرية في إعادة صلاحيات الجهاز الحافظ لأمن الدولة وهم أنفسهم في قيادة المنظومة العسكرية والأمنية .

” يا برهان توقف عن الجرجرة فالسياسة متقلبة ودوام الحال من المحال ”



محمد السر مساعد