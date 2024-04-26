رأي ومقالات
محمد: يا برهان توقف عن الجرجرة فالسياسة متقلبة ودوام الحال من المحال
مفهوم لدي تخوف أشباه السياسيين القحاتة من عودة صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات الوطني .
ما يحيرني فعلاً هو تردد القيادات العسكرية في إعادة صلاحيات الجهاز الحافظ لأمن الدولة وهم أنفسهم في قيادة المنظومة العسكرية والأمنية .
” يا برهان توقف عن الجرجرة فالسياسة متقلبة ودوام الحال من المحال ”
محمد السر مساعد
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