خالد سلك.. من كترة اللولولة وتحرى الكذب إتكتبت عندنا كذاب ليوم الدين وخائن وعميل





(خالد سلك) …. منشورك الطويييييل وعريض الشايل فيه شوفك وغازيه في المؤسسة العسكرية ده… مالقيت ليك فيه فد سطر تجيب فيه سيرة المليشيا وعمايلها في (فداسى) ؟!!

إنت قايل بالورجغة الكتيرة دي حتقنعنا إنك وطني ورهيب وقلبك علي الناس وداير لينا السلام والديموقراطية وزعلان علينا؟!!

ياخ إنت من كترة اللولولة وتحرى الكذب إتكتبت عندنا كذاب ليوم الدين… ومن كترة الحياد والتغاضي إتكتبت عندنا خائن وعميل… ومن كترة ما عامل رايح من أوجاع أهلك ومآسيهم إتكتبت عندنا (…. )!

لعلمك… الحرب دى ما حرب جنرالين… الحرب حرب جنرال واحد عنده مليشيا إرهابية مجرمة ملقطة مدعومة بي مرتزقة سياسيين… ضد الشعب السوداني.

قال صياغة عقد إجتماعي جديد ووضع البندقية جانباً قال!!

إنت بتدي المليشيا شرعية وتعمل منها كيان ليه قيمة وتأثير؟!!

ياخ ما دام عينك قوية قدر ده وما خجلان من نفسك…علي الأقل إتلهى.

د(اليا) س