والى شمال كردفان يؤكد اهتمام الولاية بحماية وتطوير قطاع الصمغ العربي





أكد والي شمال كردفان، السيد عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، على اهتمام الولاية بحماية وتطوير قطاع الصمغ العربي، والاستفادة من القيمة المضافة لمنتجاته باعتبارها منتجًا وسلعة استراتيجية عالمية.

جاءت هذه التصريحات خلال زيارته لشركة “بايو سلكس” لمنتجات الصمغ العربي في المنطقة الصناعية بمدينة الأبيض، بصحبة المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، الوزير المكلف إبراهيم محمد حامد، والمدير التنفيذي لمحلية شيكان عبد الناصر عبد الله، ومدير إدارة الصناعة بالولاية، ازهري ابراهيم.

أوضح عبد الخالق أن الزيارة تأتي في إطار تفقده للمنشآت الصناعية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى سعي الولاية لمعالجة المشكلات التي تواجه مناطق الإنتاج وتعزيز الشراكة بين المنتجين والمستثمرين في قطاع الصمغ العربي.

من جانبها، عدت مديرة شركة بايو سلكس لمنتجات الصمغ العربي، السيدة هويدا عبد الحي، المجالات التي تعمل فيها الشركة، والتي تشمل منتجات الصمغ العربي والكركدي.

واضافت أن الشركة ظلت تعمل رغم ظروف الحرب وتصدر منتجاتها للسوق الاوربي ودول آسيا . وأشارت الى العلاقة الجيدة بين المنتجين حيث تقوم الشركة بتمويل وتشجيع المنتجين في مناطق الإنتاج وتدخلات الشركة ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية مؤكدة أن زيارة الوالي تمثل دافعا قويا لمسيرة العمل.

سونا