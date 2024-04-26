والي الخرطوم: سنضع سياسات جديدة للتعامل مع الوجود الاجنبي المخالف للقوانين





التقى الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والي الخرطوم، الوفد المشترك للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومعتمدية اللاجئين في ختام زيارتهم. حضر اللقاء الفريق شرطة دكتور إبراهيم شمين، مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم، وصديق فريني، مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية، وخالد عبدالرحيم، مفوض العون الإنساني.

وأعرب والي الخرطوم يوم الخميس عن أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت الحساس لفحص أوضاع اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة. وأكد على ضرورة تواجد اللاجئين في المواقع المخصصة للجوء وتنظيم أوضاعهم وفقًا للقوانين الدولية، مشيرًا إلى أنهم يساهمون الآن في خدمة المواطنين.

من جانبه، أكد ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنه سيقدم تقريرًا عاجلاً للمفوض السامي، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل العمل والتحرك بسرعة لدعم جهود الحكومة في تقديم المساعدة لللاجئين والنازحين.

كان الوفد قد قام بزيارات لمواقع اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة، وقدّم الدعم اللازم من ولاية الخرطوم ووزارة التنمية الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني.

سونا