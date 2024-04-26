الكويت.. حكم بسجن المذيعة حليمة بولند لمدة عامين





أصدرت محكمة كويتية حكماً بسجن المذيعة ومقدمة البرامج المعروفة، حليمة بولند، لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتها بتهمة “التحريض على الفسق والفجور”، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.

وذكرت صحيفة “الراي” المحلية أن محكمة الجنايات أصدرت أيضًا حكمًا بتغريم بولند بغرامة قدرها ألفي دينار كويتي، ما يعادل 6498 دولارًا أمريكيًا.

ووفقًا للتحقيقات، واجهت بولند هذه التهم بسبب “إساءة استخدام هاتفها”، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

وكان أحد الأشخاص قد اتهم المذيعة الكويتية بأنها “حرضته على الفسق والفجور من خلال صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها”.

في تصريحاتها، ردت بولند بأن “المشتكى به” قد “أساء إليها بالسب”، مما دفعها لرفع دعوى ضده.

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