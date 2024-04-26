بعد اتفاق نهائي.. الكشف عن موعد إعلان خليفة كلوب في ليفربول





كشفت تقارير إعلامية عن موعد إعلان ليفربول عن المدرب الجديد الذي سيتولى المسؤولية بدءاً من الموسم المقبل، وذلك لخلافة يورجن كلوب الذي أعلن سابقاً أن الموسم الحالي سيكون الأخير له مع الفريق بسبب حاجته للراحة وانتهاء طاقته.

شهدت الفترة الأخيرة تداول أسماء عدة لتولي منصب المدير الفني لليفربول بعد كلوب، وآخر هؤلاء كان الهولندي آرني سلوت، مدرب فريق فينورد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن ليفربول قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع آرني سلوت لتولي مهمة تدريب الفريق اعتبارًا من الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن النادي سيعلن عن تعيين آرني سلوت كمدرب جديد قبل نهاية عطلة الأسبوع الجاري، ليحل بدلاً من يورجن كلوب.

جدير بالذكر أن ليفربول خسر أخر مباراة له في الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون بنتيجة 2-0 في الجولة 29 من المسابقة، وبهذه الخسارة تجمد رصيده عند 74 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن صدارة جدول الترتيب التي يحتلها أرسنال، ونقطة واحدة عن مانشستر سيتي في المركز الثالث.

المصري اليوم