نجم الزمالك السابق: شيكابالا يلعب لنفسه فقط ولم يقدم شيئًا للكرة المصرية





قال رضا العزب، النجم السابق للزمالك، إن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، لم يقدم أي إسهام يُذكر للمنتخب الوطني أو لناديه خلال السنوات الأخيرة.

وفي تصريحاته التلفزيونية عبر برنامج “90+” على قناة “النهار”، أكد العزب: “شيكابالا لم يقدم أي مساهمة للكرة المصرية أو لمنتخب مصر خلال السنوات الماضية، وحتى للزمالك لم يقدم أي مساهمة، ويبدو أنه يلعب من أجل نفسه فقط”.

وأضاف قائلاً: “شيكابالا يعتبر من اللاعبين الذين يركزون على الجماهير في الملعب وخارجه، دون تقديم أي إضافة فعّالة للفريق أو لمنتخب مصر”.

المصري اليوم