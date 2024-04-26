ضبط متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى لاستخراج الشهادات المزورة بالإسكندرية





في إطار الجهود المستمرة لأجهزة وزارة الداخلية المصرية في مكافحة الجريمة، خاصة جرائم النصب والاحتيال، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، على نشاط أحد الأشخاص المقيمين في محافظة الإسكندرية. هذا الشخص كان يدير كيانًا تعليميًا وهميًا بدون ترخيص، يقع ضمن دائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على أموالهم، من خلال تقديم دورات تعليمية وشهادات “مزورة”، مع إيهام الدارسين بأن تلك الشهادات ستمكنهم من الحصول على فرص عمل في الشركات والمؤسسات الكبرى.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وتم ضبط بحوزته كتب تعليمية من مصدر غير معروف، وشهادات دراسية فارغة، بالإضافة إلى جهازي حاسوب يحتويان على نماذج شهادات وملفات وبرامج تعليمية، بالإضافة إلى أقراص مضغوطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

المصري اليوم