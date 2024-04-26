بطولة بيومي فؤاد.. إقبال جماهيري ضعيف لفيلم أسود ملون!





فيلم “أسود ملون”، الذي يُعتبر بطولة للفنان بيومي فؤاد ورنا رئيس، حقق إيرادات ضعيفة جداً في دور العرض المصرية أول أمس، حيث بلغت فقط 15 ألف جنيه، ما جعله يحتل المرتبة الرابعة والأخيرة في الترتيب. بينما تصدر فيلم “شقو” بطولة عمرو يوسف وأمينة خليل ومحمد ممدوح، القائمة، وجاء في المركز الثاني فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، وفي المركز الثالث فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع.

“أسود ملون”، من إنتاج أحمد سمير، وتأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، وإخراج حسن البلاسي، ويشارك في بطولته كل من رنا رئيس، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، ميس حمدان، محمود حافظ، منة عرفة، طاهر أبوليلة، وإبرام سمير.

المصري اليوم