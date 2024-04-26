بلومبيرغ: قطر تستضيف اجتماعا لبحث إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا





ذكرت وكالة بلومبيرغ أن مستشاري الأمن القومي وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم سيجتمعون في دولة قطر نهاية هذا الأسبوع، لمناقشة خطط عقد قمة حول الأزمة الأوكرانية بهدف التوصل إلى تسوية مع روسيا.

تعد هذه الاجتماعات، التي تشمل مسؤولين من مجموعة السبع وممثلين عن دول الجنوب العالمي، جزءًا من سلسلة من المحادثات التي تمهد الطريق لعقد قمة رفيعة المستوى مقررة في سويسرا في يونيو.

تتضمن خطة السلام الأوكرانية مطالب بالاحترام الكامل لوحدة أراضي البلاد وسيادتها، وانسحاب القوات الروسية، وتوفير ضمانات لأمنها المستقبلي، بالإضافة إلى إقرار أحكام محددة لحماية المنشآت النووية وضمان الإمدادات الغذائية.

الشرق القطرية