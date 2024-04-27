“قطر” الأمن السيبراني تحذر من مكالمات احتيالية تدعي بأنها من جهة موثوقة





أطلقت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بدولة قطر تحذيرًا بشأن المكالمات الاحتيالية التي تنتحل هوية جهات موثوقة، وتروّج لمنتجات أو خدمات مختلفة.

ونصحت الوكالة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس الجمهور بأن يكونوا حذرين ويتجنبوا التعامل مع هذه المكالمات، وعدم تقديم أي معلومات شخصية لها.

الشرق القطرية