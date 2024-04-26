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شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة شهد المهندس تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها وهي تستعرض جمالها بأزياء مثيرة للجدل ومتابعون: (لمن كنتي بتقدمي منتصف الليل ما كنتي بتلبسي كدة)

2024/04/26
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أشعلت المذيعة السودانية الشهيرة شهد المهندس, مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في إطلالة مثيرة للجدل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المذيعة الحسناء في مقطع فيديو متداول بفستان مثير للجدل وهي تستعرض جمالها وأناقتها.

ووفقاً لتعليقات الجمهور فقد انتقد الكثيرون إطلالة المهندس, الجديدة حيث كتبت إحدى المتابعات: (لمن كنتي بتقدمي منتصف الليل ما كنتي بتلبسي كدة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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