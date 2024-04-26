شاهد بالصور.. رصد عربة حكومية سودانية قامت بنهبها قوات الدعم السريع معروضة للبيع في دولة النيجر والجمهور يسخر: (على الأقل كان تفكوا اللوحات)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صور حظيت بمتابعات ومشاركات عالية بعد نشرها على السوشيال ميديا.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصور التي نشرها الرواد سيارة حكومية إتحادية تابعة لولاية الجزيرة بالسودان واقفة بأحد الشوارع بدولة النيجر.

وذكر ناشرو الصور أن السيارة قامت بنهبها قوات الدعم السريع بالسودان, وتم تهريبها لدولة النيجر وعرضها للبيع هناك.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور, فقد انتشرت تعليقات السخرية على الصور, حيث كتب أحدهم (على الأقل كان تفكوا اللوحات).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين