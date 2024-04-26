إدارة الاحتياط والاستنفار قطاع البحر الاحمر تنظم ندوة التوعية بمخاطر المخدرات





نظمت إدارة الاحتياط والاستنفار قطاع البحر الأحمر عبر إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع الإدارة العامه لمكافحة المخدرات بالولاية الندوة التوعوية بمخاطر المخدرات تحت شعار (نحو سودان معافى وآمن ).

برعاية قائد إدارة الاحتياط والاستنفار العميد عبدالقادر محمود الشاذلي وقائد قوات الاحتياط وقائد ثاني الاستنفار بقطاع البحر الأحمر المقدم حماد زكريا محمد عرفة.

المقدم حماد زكريا قال إن القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة تعمل في خندق واحد حفاظاً على مكتسبات الوطن. وحيا الدور الوطني لإدارة مكافحة المخدرات لدورها في توعية المجتمعات والمستنفَرين حول مخاطر المخدرات وأثرها على الأسرة والمجتمع، مشيراً لجاهزية المستنفَرين للزود عن حياض الوطن وانتشارهم في كافة المواقع بالولاية ومحلياتها لاجتثاث كافة الظواهر الإجرامية في المجتمع. من جانبه حيا مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر العميد شرطة معتصم إبراهيم يعقوب حيا دور قوات الاحتياط والاستنفار بالولاية على الاهتمام بقضايا الوطن والمواطن خاصة قضايا المخدرات وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع والدولة، مبدياً سعادته بالشراكة الذكية مع إدارة الاحتياط والاستنفار متمثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة من أجل تقديم عدد من الجرعات التوعوية حول مخاطر المخدرات. وامتدح العميد شرطة معتصم إبراهيم مجهودات وتضحيات قوات إدارة الاحتياط والاستنفار وكفاءتهم العالية ودورهم الكبير في حفظ الأمن والاستقرار وانتشارهم الواسع في كل ربوع الولاية .

إلى ذلك ثمنت المعالج النفسي بمستشفى بورتسودان للطب النفسي د. هناء يوسف جهود إدارة الاحتياط والاستنفار لإتاحتها فرصة للتوعية والتثقيف للمستنفَرين حول جائحة المخدرات وأثرها على المجتمع والدولة، مؤكدة أن الندوة حققت أهدافها المطلوبة حيث تلقى فيها المستنفَرون كافة المعلومات المتعلقة بمخاطر المخدرات .

من جهته أشاد مسئول الإعلام والعلاقات العامه بإدارة الاحتياط والاستنفار قطاع البحر الأحمر عبدالوهاب قرشي بدور العميد عبدالقادر محمود الشاذلي و المقدم حماد زكريا محمد عرفة لرعايتهما وإشرافهما على الندوة وهي تعد الأولى من نوعها من أجل حماية المجتمع من مخاطر المخدرات وأثرها على الأسرة، مضيفا أنه ستكون هنالك العديد من البرامج الاجتماعيه للمستنفَرين داخل محلية بورتسودان وخارجها لتشمل توعية المحليات الطرفية بمخاطر المخدرات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

المكتب الصحفي لشرطة السودان