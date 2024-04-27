الأهلي يهزم مازيمبي بثلاثية نظيفة ويصعد لنهائي الأبطال





بفوزه الساحق بنتيجة (3-0) في ملعب القاهرة، حسم النادي الأهلي المصري بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا. وجاء هذا الفوز على حساب ضيفه مازيمبي الكونغولي في إياب نصف النهائي مساء الجامعة.

وقد انتهت المباراة الأولى التي أقيمت على أرض مازيمبي بالتعادل السلبي، لكن في اللقاء الثاني، سجل لصالح الأهلي كل من: محمد عبد المنعم في الدقيقة 68، ووسام أبو علي في الدقيقة 83، وأكرم توفيق في الدقيقة 90+12.

وبعد استخدام تقنية الفيديو، قام الحكم الكيني بيتر واويرو بإلغاء هدف لمازيمبي، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، وبعدما اعتقد الجميع أن الهدف قد احتسب بشكل نهائي.

كووورة